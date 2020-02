Diyarbakır’daki panelde Çorum’u temsil edecekler

Türkiye genelinde uygulanan “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” etkinlikleri devam ediyor. Gönüllülük ile başlayan ve devam eden, nicelikten çok niteliğe önem veren, sivil bir okuma faaliyeti olan Anadolu Mektebi Yazar Okumaları kapsamında Çorum’da Öğretmen ve Öğrenci Toplantısı düzenlendi.

Açık, şeffaf, mütevazı ve bağımsız hareket etme özellikleriyle çalışmalarına devam eden, yeni programlar ve toplantılar ile okuma faaliyetini canlı tutmayı amaçlayan etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da katıldı. Sezai Karakoç'un eserlerini okuyarak metin haline dönüştüren Çorumlu öğretmen ve öğrencilerin 10-12 Mart 2020 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenecek panelde ilimizi temsil edeceği belirtildi.

Toplantıda öğrencilere yönelik konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı; “Etkili ve yetkili makamlarda olanlar, öğrencilik yıllarında bu tür sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almışlardır. Bunlar sizlere ilerleyen hayatınızda çok büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

Gençliğin olduğu yerde geleceğin de olduğunu söyleyen Sarı, “Öğretmenlerim sizler geleceği inşa ediyorsunuz ve malzemeniz de işte bu genç beyinlerimizdir. Çocuklar dünyayı okuyun, tarihi, coğrafyayı okuyun, Türkiye'yi okuyun. Kalem ve kitabı bıraktığınız an, her şeyin bittiği an olur. Yerde bulunan engeli atlayarak değil de, o engeli kaldırarak geçen kişiler olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)