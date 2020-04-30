Diyanet’ten fitre ve zekat standı

SESSİZ ÇIĞLIKLARA YARDIM

Sözlerini sürdüren Müftü Biçer, “Çorumlu hemşehrilerimize fitre ve zekat konusunda yardımcı olmak amacıyla bugün burada standımızı açıyoruz. Kara kıta Afrika’nın ak yürekli insanlarına yine memleketimizdeki gerçekten sessiz çığlıklara, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım kolilerimizden ve yine bağışlanan fitre zekatlardan bu yardımlar devam etmektedir” dedi. Çorumluların ve tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayan Müftü Biçer, “Standımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.