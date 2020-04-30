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Diyanet’ten fitre ve zekat standı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Çorum Şubesi, vatandaşların bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere fitre, zekat ve bağış stantıaçtı.Hürriyet Meydanı’nda yapılan stand açılışına İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer ve Diyanet yetkilileri katıldı. Açılışı gerçekleştiren İl Müftüsü Muharrem Biçer, burada yaptığı konuşmada 1975 yılından bu yana Diyanet Vakfı’nın İyilik Hareketini devam ettirdiğini söyledi.

30 Nisan 2020 Perşembe 18:27

SESSİZ ÇIĞLIKLARA YARDIM

Sözlerini sürdüren Müftü Biçer, “Çorumlu hemşehrilerimize fitre ve zekat konusunda yardımcı olmak amacıyla bugün burada standımızı açıyoruz. Kara kıta Afrika’nın ak yürekli insanlarına yine memleketimizdeki gerçekten sessiz çığlıklara, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım kolilerimizden ve yine bağışlanan fitre zekatlardan bu yardımlar devam etmektedir” dedi. Çorumluların ve tüm Müslüman aleminin Ramazan ayını kutlayan Müftü Biçer, “Standımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.04.2020 18:30
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