Diyanet’ten bağış standı 

Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayının ilk gününde ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da vatandaşların zekât ve fitrelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla stant açtı.

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer, Hürriyet Meydanı’nda açılan fitre, zekat ve bağış ziyaret ederek standın açılışını yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Müftü Biçer, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ülkemizde bin üç şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre, sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme ve uluslararası yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda çalışmalar yapan büyük bir sivil toplum hareketi olduğunu söyledi.



Açıklamasını sürdüren Biçer, “Hayırsever milletimizin güçlü desteği ve vakfımıza gönül veren insanların gayretli çalışmalarıyla uluslararası bir vakıf haline gelen Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan mazluma umut olmaktadır” diye konuştu.

Vakfın çalışmalarından bahseden Biçer, şunları söyledi: “Vakfımızın eğitim faaliyetlerinden hayri hizmetlere ve yetim sponsorluğuna, kriz bölgelerindeki yok mu bir yardım eli diyen kardeşlerimizin ihtiyaçlarından, Afrika ve diğer bölgelerde Kuranı bir arada Mushaf olarak göremeyen kardeşlerimize Hediyem Kuran Olsun kampasına yine susuz coğrafyalara bir damla hayat projesiyle su kuyusu açma gibi faaliyetleri artarak devam etmektedir. Bu günde buradaki fitre, zekat ve diğer bağışları kabul edeceğimiz standımızı açtık. Bu vesileyle bugün başlayan Ramazanı şerifin şehrimiz ülkemiz İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eder tüm Çorumlu kardeşlerimize bereketli ve huzurlu Ramazanlar dilerim.”

Müftü Biçer, standa bağışta bulundu.

(Nurdan AKBAŞ)

