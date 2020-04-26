Diyanet’in ramazana özel sitesi güncellendi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan ayına yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı “ramazan.diyanet.gov.tr” internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait Ramazan imsakiyeleri paylaşıldı.

“Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” temasıyla hazırlanan, Ramazan hakkında yazılı veya görsel metinlerin yanı sıra hutbe ve vaazların da yer aldığı siteye, sorumluluk konusunda ayet ve hadisler ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mesajı konuldu. Afişlerin de yer aldığı internet sayfasında 2027'nin sonuna kadar olan dini günlerin listeleri de paylaşıldı.

(AA)