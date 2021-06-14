Diyanet, vekaletle kurban kesim bedelleri açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, TDV Genel Merkezi'nde “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla düzenlenen “2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” tanıtım toplantısında, kurban ibadetinin Allah'a yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışı olduğunu söyledi.

Kurbanın, imkanlar ve inanılan değerler uğruna feda edebilme erdemi kazandıran büyük bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, “İnsanlığın pek çok sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep, meşrep farkı gözetmeksizin yardım elini uzatmaktadır” diye konuştu.

Başkanlığın, TDV ile yaptığı en önemli hizmetlerden birinin yaklaşık 30 yıldır “Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu” olduğunu anlatan Erbaş, bu yıl 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini, Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 100 civarında ülke ile 280 bölgede mazlum ve muhtaçlara yardım eli uzatacaklarını anlattı. Erbaş,

(AA)

