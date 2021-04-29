Diyanet Vakfı’ndan yurt öğrencilerine iftar yemeği 

Çorum Kerebigazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen iftar yemeğine İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları Adnan Zeki Bıyık, Adem Aygül ve Fatih Kaya ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de katıldı.

İftar programında konuşan İl Müftüsü Biçer, öğrencilere okumanın ve maneviyatı güçlü bir genç olmanın önemli olduğunu ifade ederek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 22 Mayıs’ta yapacağı “Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması”na katılmaları çağrısında bulundu.

Programa katılan öğrencilere, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması için hazırlanan “Hadislerle O’nu Anlamak” isimli kitap hediye edildi

. (Haber Merkezi)

