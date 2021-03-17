Diyanet Vakfı’ndan teşekkür

İl Müftüsü Muharrem Biçer’i ziyaret eden heyet daha sonra ise Vali Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Heyet, Vali Çiftçi ziyarette özel bir Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Bilindiği gibi Çorum İl Müftülüğü ve TDV Çorum Şubesi öncülüğünde İdlib’de inşa edilen İyilik Konutları için 350 bin TL, yoksulluk ve kuraklığın yaşandığı coğrafyalarda açılacak su kuyuları için 150 bin TL bağış toplanarak geçtiğimiz günlerde Müftü Biçer tarafından İhsan Açık’a teslim edilmişti.

(Haber Merkezi)

