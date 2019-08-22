Diyanet'ten büyük kampanya

"HAVA YOLU FİRMALARIYLA ANLAŞARAK BİRAZ DAHA İNDİRİM ELDE ETTİK"

İl Müftüsü Biçer, yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızın aklına neden daha önce fiyatlar indirilmiyordu gibi bir soru gelebilir. Bu gayet normal bir durum. Genel manada mevsim ve sezona bağlı olarak uçak biletlerinde bir miktar indirim oldu. Bizler de bunu fırsata çevirmek istedik ve 3 ay geçerli olacak şekilde hava yolu firmalarıyla anlaşarak biraz daha indirim elde ettik. Diğer yandan Suud hükumeti umre sezonunu hac mevsiminin bitiminden yaklaşık 2 ay sonra açıyordu. Şimdi aldıkları bir karar sonucunda haccın ardından umreler hemen başlayacak. Yaz dönemi olması nedeniyle umre noktasında sakin bir zaman dilimi. Dolayısıyla bu durumun da fiyatlara bir yansıması olumlu oldu. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde hamdolsun ekonomik açıdan, vatandaşlarımızın umre yapmasını kolaylaştıracak imkanlar ortaya çıktı ve Bin (1000) Riyale varan indirim yapma fırsatımız oldu. Mesela geçen yıl Kasım ayında 25 günlük 3 kişilik oda tip umre fiyatı 4600 Riyal iken bu yıl Eylül ayı için 25 günlük 3 kişilik oda tip 3600 riyal’e kadar indi. Diğer umre tiplerinde ise elbette fiyatlar daha da indirimli olacak. Başta da ifade ettiğimiz gibi bu indirim şu anda 3 ay olarak planlandı çünkü 3 ayın sonunda sakin dönem geçmiş olacak ve tüm dünyadan insanlar umre için Kutsal topraklara gelmeye başlayacak. Dolayısıyla bu durumun umre fiyatlarını bir miktar yükselteceğini düşünüyoruz, yani üç ay sonra fiyatların normale dönme ihtimali var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz her zaman için vatandaşlarımıza en uygun şartlarda nasıl umre hizmeti verebiliriz diye çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz inşallah” dedi.

(Haber Merkezi)