Diyanet-Sen’in yeni şube başkanı İsmail Şanal oldu

Diyanet-Sen Çorum Şube Yönetimi İsmail Şanal’ın başkanlığında şu isimlerden oluştu: Zeki Kambur (Başkan Vekili), Hakan Özbolat (Teşkilatlanma), Mehmet Toprak (Maliye), Orhan Eker (Hukuk-Mevzuat), Celal Göker (Basın ve İletişim), Uğur Arıcı (Eğitim ve Sosyal İşler).

(Haber Merkezi)