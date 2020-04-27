Diyanet-Sen’den kınama

Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen Çorum İl Başkanı Ali Yıldız, İl Müftülüğü önünde yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş’ın Cuma Hutbesinde İslam’ın en temel yasaklarından birisi olan zina ve eşcinselliğin Kur’anda lanetlendiğini söylemesinin ardından bazı sivil toplum kuruluşları ve barolar tarafından kınandığını hatta hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, “Ankara barosu bir kınama açıklaması ve bir suç duyurusu yapacak aynı cibilliyetteki barolarda aynı yolda ilerleyecektir. Ey sözde insan hakları derneği ve barolar, bu milletin kültürünü şahsiyetini, örfünü, hukukunu savunun. Eşcinselleri savunmayı bırakın” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş’ın yanında olduklarını belirten Yıldız, İslam’ın en temel yasaklarından olan zina ve eşcinselliğin Kur’an’da lanetlendiğini Diyanet İşleri Başkanı’nın söylemesinden doğal bir durum olmadığını, zina ve eşcinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilemediğini ve bunu toplumun normal görmesini kimsenin bekleyemeyeceğini ifade eden Ali Yıldız, “Kanunda bu yaptığınız suç olmayabilir ancak siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömemeyiz” şeklinde konuştu.

Zina ve eşcinselliğin toplumsal zararları varken bazı sözleşmelerle bunların suç olmaktan çıkarılması ve ülkenin de bu sözleşmelere taraf olmasının toplumda onarılması zor zararlar açacağını kaydeden Yıldız, “Bu kişilerin Kur’an’da bunlarla ilgili ayetlerin söylenmesine bile tahammül edememesi bu sözleşmelerden aldıkları güçledir. Yine bu güçledir ki Türkiye’nin bu konuda en yetkili kişisi Diyanet İşleri Başkanı’nın yaptıklarının zararını söylemesinden dolayı onun hakkında suç duyurusunda bulunma ve görevden alınmasını talep etme cüretini gösterebiliyorlar. Devlet yetkililerimizi toplum yapımızı dinamitleyen bu tür genelde AB düzenlemeleri ve özelde İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelere imza atmak yerine kendi toplum yapımıza uyan düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Yıldız açıklamasında şunları dile getirdi: “Bir ara araç üzerinden sonra da fetva üzerinden Diyanet İşleri Başkanımız Prof.Dr. Ali Erbaş’a saldırdılar. Sözde insan hakları derneğinin bu kişilerin avukatlığını yaparak Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmalarını kınıyoruz” dedi.

(Erkan BAYATLI)