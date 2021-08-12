Diyanet-Sen heyetini ağırladı

Vali Çiftçi, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ve Şube Başkanı Şanal ile görüştü.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Diyanet-Sen heyeti Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Diyanet – Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız ile Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Heyetle bir süre görüşen Vali Çiftçi, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Gülbahar TAŞ)

