Diyanet-Sen heyetini ağırladı
Vali Çiftçi, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ve Şube Başkanı Şanal ile görüştü.
Güncel 12.08.2021, 23:29
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Vali Çiftçi, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yıldız ve Şube Başkanı Şanal ile görüştü.
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Diyanet-Sen heyeti Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.
Diyanet – Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Yıldız ile Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.
Heyetle bir süre görüşen Vali Çiftçi, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
(Gülbahar TAŞ)
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