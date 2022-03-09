Diyanet Okuma Salonu tamam

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak maksadıyla din hizmetinde ihtiyaç duyulan mekânları kısa sürede karşılamak ve hizmetleri artırmak için gayret sarf eden Müftülüğümü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Din hizmetinin sunulmasında nezih mekânlar, son derece önemlidir. Bu kapsamda bu nezih mekânın oluşturulmasında Belediye’ye ve eksiklerinin giderilmesinde TDV Çorum Şubesine teşekkür ederiz” denildi.

Hafta içi her gün hizmet verecek olan Diyanet Okuma Salonu’nda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı Yayınları başta olmak üzere güvenilir yayınlardan oluşan kitap ve dergilerin halkın istifadesine sunulacağı ifade edildi.

(Volkan SINAYUÇ)