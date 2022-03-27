Diyanet Okuma Salonu gençlere tahsis edildi
Çorum Belediyesi tarafından yaptırılarak gençlik çalışmalarından kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na tahsis edilen Diyanet Okuma Salonu, dualarla açıldı.
Belediye Erol Olçok İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi yanında yaptırarak Türkiye Diyanet Vakfı’na tahsis ettiği okuma salonu, gençlerin hizmetine sunuldu. Geçtiğimiz Cuma namazı sonrasında düzenlenen açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Müftü Biçer törende yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Daha önceden 15 mahallede 15 adet 4-6 yaş kuran kursunun Çorum Belediyesi tarafından yapılarak il müftülüğüne tahsis edildiğini hatırlatan Müftü Biçer, Çorum Belediyesi’nin katkıları ile yapılan Hafızlık Kız Kuran Kursu’nun ise önümüzdeki haftalarda hizmete açılacağını duyurdu. Biçer, “Bizleri her konuda destekleyen Valimize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından Diyanet Okuma Salonu’nun açılış kurdelesi kesildi.
Açılış sonrası okuma salonunu gezen Vali Çiftçi ve beraberindekiler, okuyucuların istifadesine sunulan kitapları inceledi. Ayrıca Erol Olçok İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi bahçesinde, cuma namazından çıkan vatandaşlara Çorum Belediyesi Mobil İkram Aracı ile çorba ve çay ikramı yapıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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