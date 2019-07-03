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Diyanet ilk kurban bağışını aldı

Türkiye Diyanet Vakfı , vatandaşların kurban bağışlarını Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yola çıkıyor.

Diyanet ilk kurban bağışını aldı

Türkiye Diyanet Vakfı , vatandaşların kurban bağışlarını Diyanet Vakfı güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yola çıkıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:49
Diyanet ilk kurban bağışını aldı

Çorum’da yılın ilk kurban bağışı, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Biçer tarafından alındı. Hayırsever vatandaş Sedat Çelik ve Ailesi tarafından yurtdışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na 1 adet kurban bağışı yapmış oldu.

Muharrem Biçer, kesilen kurban etlerinin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kursu ve öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere, yurtdışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan, Myammar başta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'yla birlikte dünya'nın toplam 145 Ülkesinde kurban kesimi yaparak vatandaşların adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaklarını söylerken, “TDV olarak yaklaşık 45 yıla yakındır toplam 145 Ülke de bu güzellikler, bu iyilik hareketi devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfımız; Balkanlardan, Kafkaslara, Türk Cumhuriyetlerinden, Afrika’nın en ücra köşesine varıncaya kadar bu iyilik hareketini devam ettiriyor. Ayrıca, ‘Kara Kıta Afrika’nın Ak Yürekli İnsanları’ yönünü Ülkemize çevirmiş olarak bizlerden yardım bekliyor. Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile kurbanlarını vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşların bilgilendirilmeleri ve onların ilgili banka şubelerine kurban bağışı ücretlerini yatırmalarına yardımcı olmak amacıyla her yıl olduğu gibi yakın zamanda yine Çorum Saat Kulesi yanı Hürriyet Parkı önünde kurban standı açacağız. Vatandaşlarımız kurbanlarını ister İl Müftülüğümüze gelerek, ister TDV Çorum Çarşı Şubemize gelerek, ister yakın zamanda açacağımız kurban standımıza gelerek ister Cami ve Kur’an Kurslarımızdaki Din Görevlilerimiz aracılıyığla isterlerse de ilgili banka şubelerinden kendileri yapabilirler. Ayrıca, vekâlet yoluyla kurban kestirecek vatandaşların kurban bedellerini yine internet adresimiz olan //bagis.tdv.org.tr/ adresinden de kendileri yapabileceklerdir" ifadelerine yer verdi.(haber Merkezi)

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