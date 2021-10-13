Diyanet Gençlik Merkezi’nde “Türk-İslam Sanatları” sergisi 

Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi ile Ahlatçı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı’nın katkıları ve Çorum Belediyesi’nin de destekleriyle Mehmet Zahit Kotku Camii yanında bulunan Diyanet Gençlik Merkezi’nde, Hüsnü Hat ve Ebru sanatını içeren “Türk-İslam Sanatları Sergisi” yoğun bir katılımla açıldı.

Sergi açılışına; Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Çorum Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Lemzi Çöplü, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Ahlatçı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürü Kasım Kahraman, İl Müftü yardımcıları, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüsnü hat öğreticisi Mesut Karaca ile Ebru sanatı öğreticisi Mine Cankar ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu serginin açılışında konuşan Müftü Biçer, katılımcılara teşekkür ederken serginin hayırlara vesile olmasını temenni etti.



Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Kubalı ibe “Diyanet İşleri Başkanlığı çok önemli bir kurumdur. Toplumun her yerinde takdire şayan faaliyetler yürütmektedir. Bu anlamda Çorum İl Müftülüğümüzü de yaptığı güzel hizmetlerden ve gençlerle ilgili çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Gençlerimizin ve hocalarının hazırladığı bu serginin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından açılış için kesilen kurdele sonrası öğreticiler, katılımcılara sergiyi gezdirdi. Programın sonunda; Vali Yardımcısı Kubalı ve diğer protokol üyelerine öğreticilerin hazırladıkları eserlerden birer hediye takdim edildi.

2019 yılında faaliyete başlayan Diyanet Gençlik Merkezi, her yaş grubundan öğrenciye eğitim imkanı sunuyor. Gençlik Merkezinde ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri etüt ve kurslara katılırken sanat alanında musiki, ebru, hat ve tekzip sanatına yönelik atölye çalışmaları yapılıyor. Öte yandan, Hadis Okumaları, Mesnevi, Esma’ül Hüsna derslerinin yapıldığı gençlik merkezi haftanın altı günü saat 10.00 ile 22.00 arası eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

(Uğur GÖRKEM)

