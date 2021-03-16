‘Diyanet, bu fitre ile ekonomiyi yönetmeli’

“Diyanet, bu fitre ile ekonomiyi yönetmelidir” diyen Bekir Özsaçmacı, “Ülkemizde ekonomiyi kim yönetiyor? Asgari ücret ne kadar? Merkez Bankası’ndaki rezervler ne oldu? Enflasyon oranı nedir? Yazar kasa ne kadar çalışır? Yazar kasa atan esnaf nerde? Vergisi silinen müteahhitler kaç tane? Ödemesine kalem çekilen miktar ne kadar? Esnafa, çiftçiye peşin vergi ne kadar?” diye sordu.

Bu suallerin daha da çoğaltılabileceğini vurgulayan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Diyanet’in açıkladığı fitre bedeli üzerinden gündemi değerlendirdiğimizde Diyanet’in ifadesi ile belirlenen miktar, 'asgari miktar' olarak ifade edilip, sadaka-i fıtırda verilecek meblağın bir üst sınırının bulunmadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca her bireyin, kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesi tavsiye ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 yılında geçerli olacak fitre miktarını belirledi. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Çok güzel; peki şu an Türkiye’de asgari ücret ne kadar? 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanmakta. Brüt yani vergileri içinde olan ise 3 bin 577 Türk lirası.

Diyanet’in açıkladığı bir kişinin günlük gıda harcaması maksimum net olarak ne idi 28 TL. aylık 840 TL. Bu kişi evli ve iki çocuğu varsa ne kadar 3 bin 360 TL, yani net harcaması gereken vergisiz rakam. Peki, asgari üret nedir? 2.825,90 TL aradaki farkı artık siz hesaplayın.

Anlamakta zorluk çekiyoruz, sevgili halkımızın Allah yardımcısı olsun.

Bu hesap içerisinde Diyanet’in sizi yönetmesini istemez misiniz? O zaman bu iktidara ne gerek var değil mi?” (Haber Merkezi)

