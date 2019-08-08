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Diyabet Gençlik Kampı yapıldı

19 Mayıs Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji bölümleri tarafından düzenlenen Diyabet Gençlik Kampı Çorum’da Anitta Otelde gerçekleşti. Kampın açılış törenine Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Nurcan Baykam, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Faruk Yamaner, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli ve hastane yönetiminin katıldığı kampa 19 Mayıs Üniversitesi’nden 10, Hitit Üniversitesi’nden 11 gencimiz katıldı.

Diyabet Gençlik Kampı yapıldı

19 Mayıs Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji bölümleri tarafından düzenlenen Diyabet Gençlik Kampı Çorum’da Anitta Otelde gerçekleşti. Kampın açılış törenine Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Nurcan Baykam, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Faruk Yamaner, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli ve hastane yönetiminin katıldığı kampa 19 Mayıs Üniversitesi’nden 10, Hitit Üniversitesi’nden 11 gencimiz katıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:20
Diyabet Gençlik Kampı yapıldı

Neşe içinde geçen kampta eğitim ve spor etkinliklerinin yanı sıra akıl oyunları oynandı, çocuk psikiyatristi ve psikolog eşliğinde psikodrama etkinlikleri yapıldı. Çorum Müzesi’nin de gezildiği kampta Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin eşliğinde Hitit Tableti ve çivi yazısı çalışması yapıldı. Eğitim ve eğlence yönü ile oldukça dolu geçen kampta egzersiz ve spor oyunları Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri eşliğinde gerçekleşti.

Kampta sağlık ekibi olarak Dr. Murat Aydın, Dr. Havva Nur Peltek Kendirci, Dr. Gülay Can Yılmaz, Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Muazzez Aydın, Psikolog Elvan Şarlı, Hem. Reyhan Dönertaş, Hem. Ümran Karayurt, Hem. Melek Tuncel, Dy. Sevgican Özkan, Dy. Simge Erdal görev aldı.

(Haber Merkezi)

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