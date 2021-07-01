Divan seçiminde tartışma yaşandı

Mevcut başkan Canbek esnafın salona girmesinden sonra kongreye başlatarak divan için bir liste okudu ve oylamaya sundu. Salondakilerin büyük çoğunluğunun desteğini aldığı gözlenen divan listesine ilk itiraz ise İsmet Çıtak ve ekibinden geldi. Divan için kendilerinin de teklifleri olduğunu açıklayan Çıtak ile Canbek arasında bir süre tartışma yaşandı.

Bu tartışmaların ardından iki grubu da sakinleştiren Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, iki listeyi de tekrar okuyarak oylamaya sundu. Buna göre Canbek’in divan önerisi kabul edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

