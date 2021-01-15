DİSK Genel Başkanı’nın basın açıklamasına KESK’ten destek

Ekmekçioğlu işçilerinden 90 işçinin DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye oldukları için 8 Aralık 2020 tarihinden başlayarak işten çıkarıldığını ve o günden beri fabrika önünde 'işleri, ekmekleri ve Anayasal hakları' için mücadele ettiklerini belirten Azapçı, “Bu mücadele kapsamında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu'nun katılımlarıyla 18 Ocak’ta Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması yapılacaktır. Ayrıca 19 Ocak'ta da işçiler; Kadeş Barış Meydanı’ndan Ekmekçioğlu Metal Kimya fabrikasına yürüyeceklerdir. Ardından işçiler ve sendika yöneticileri, Ankara’ya hareket edecek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştireceklerdir.

Bizler de Çorum KESK Şubeler Platformu olarak; yapılacak olan basın açıklamasına ve yürüyüşe tüm gücümüzle destek vereceğimizi tüm Çorum halkına ilan ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)