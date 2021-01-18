DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bugün geliyor

DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da katılacağı program kapsamında bugün saat 17.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yapılacak. Yarın ise saat 09.00 Kadeş Barış Meydanı’ndan Ekmekçioğlu fabrikasına bir yürüyüş düzenlenecek. Aynı gün saat 16.00’da ise Ankara’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde basın açıklaması ve Bakanlık yetkilileri ile görüşme yapılacak.

Söz konusu eylem ve etkinliklerle ilgili DİSK tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Ekmekçioğulları Metal A.Ş. işçileri Anayasal haklarını kullanarak Sendikamızda örgütlendiler. Sendikamızın işyerinde toplu sözleşme yapma çoğunluğunu kazanması sonrası sendikamıza üye olan 90 işçi işten çıkarıldı. Korona virüs salgını nedeniyle işten çıkarmalar yasak olduğu için işverenler, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2. maddesini gerekçe göstererek çalışanlarını işten çıkarabiliyor.

Ekmekçioğlu’nun patronu da 25. maddenin 2. fıkrasını (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) gerekçe göstererek 90 işçiyi keyfi gerekçelerle işten çıkardı. Tazminatsız işten çıkarılan işçiler, ücretsiz izin ödeneğinden ve işsizlik maaşından faydalanamadılar. 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Çorum Ekmekçioğlu Metal’de işçileri; Anayasal hakları olan sendikal haklarından yararlanmak için fabrika önünde; 'işleri, ekmekleri ve Anayasal hakları' için mücadele ediyor.”

(Haber Merkezi)