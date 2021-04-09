Dişçi Halil Gökgöz virüse yenik düştü 

Lütfiye Gökgöz’ün eşi, Lütfi Ersen Gökgöz, Esen Gökgöz Göbüt ve Esra Ayvaz’ın babaları, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz’ün amcası olan Halil Gökgöz’ün, koah hastası olduğu, Covit-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındığı ve son günlerde entübe durumda bulunduğu öğrenildi.

Halil Gökgöz’ün cenazesi, bugün saat 14.30’da Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.