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Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.

Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi 2020 ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:00
Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5 ve yakıtlarda yüzde 4,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 5,9 artarken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 5,0 azaldı. İthalat miktar endeksi yüzde 24,3 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi ise yüzde 2,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 5,2 artarken, dış ticaret haddi ise 2020 yılı Ocak ayında 106,2 olarak gerçekleşti.

(Bülent USLU)

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