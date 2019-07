“Dış Ticaret Araştırma Merkezi KOBİ’ler için önemli bir fırsat”

Dış ticaretin ekonomik kalkınma için oynadığı rol itibariyle büyük öneme sahip olduğunu belirten Varol, “Bu kapsamda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı öncülüğünde “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Araştırma Merkezi” projesi hayata geçirilmektedir” dedi.

Amasya, Çorum, Tokat, Samsun ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odalarının destek verdiği projenin TR83 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi konusunda önemli bir rol üstleneceğini belirten Varol, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Dış Ticaret Araştırma Merkezi ile bölgede bulunan işletmeleri sistemli şekilde dünyaya açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması, işletmelerin bu kapsamda ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine en hızlı yoldan sağlanması amaçlanmaktadır. Bu bilgilerin sağlanmasının yanında danışmanlık hizmetleri de verilecek olup işletmelerin ihracat aşamalarının her anında destek mekanizmasının sürekli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Dış Ticaret Araştırma Merkezi, iki nitelikli dış ticaret uzmanı ile hali hazırda pilot çalışmalarına başlamıştır. Uzmanlardan biri Kalkınma Ajansı’nın Samsun’daki merkezinde, diğeri Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Amasya, Çorum ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odalarımız ile Ajansımızın yatırım destek ofislerindeki uzmanlar da bilgilendirme ve yönlendirme yapmak suretiyle merkezin çalışmalarına destek vermektedir. Çalışmalar, dünya genelindeki dış ticaret verileri ile sektörel bilgilere erişilebilen veri tabanları üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu 3 farklı veri tabanının yıllık üyelik tutarı yaklaşık 90 bin TL olup Yönetim Kurulumuzun kararıyla Kalkınma Ajansımızın kaynaklarından temin edilmiştir.

Merkezde yaklaşık 3 aylık bir süre içerisinde yapılan pilot çalışmalarda plastik, mermer, makine imalatı, gıda, teknoloji, mobilya, medikal, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren 24 firmaya dış ticaret danışmanlık desteği verilmiştir.

Bu firmalar ile 100 bin potansiyel müşteri bilgisi paylaşılmıştır.”

1 YILDA ULAŞILACAK HEDEFLER:

Vali Varol, 1 yılda ulaşılması planlanan hedefler hakkında da konuştu.

Bölge genelinde 10 KOBİ’nin en az bir ihracat işlemi gerçekleştirmesinin sağlanması; her bir il için üçer adet olmak üzere, proje paydaşı il TSO’ları tarafından belirlenecek 12 KOBİ için ihracat stratejisi raporunun hazırlanması; yurtdışındaki 500 Bin potansiyel müşterinin belirlenerek yararlanıcı KOBİ’lerle paylaşılması; bölgedeki her bir ilde birer olmak üzere, 4 dış ticaret eğitimi verilmesi; bölgedeki her bir il için birer olmak üzere, 4 sektör raporu (Sektörel bazlı uluslararası pazar incelemesi) hazırlanması gibi hedeflerin belirlendiğini ifade eden Varol, “Tamamen ücretsiz olarak hizmet vermekte olan merkezin tam anlamıyla faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgede dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimin artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik işbirliği ortamının oluşturulması mümkün olabilecektir” dedi.

Toplantıya, Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Valisi Osman Kaymak, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Av. Erol Duyum, Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diğer yetkililer katıldı. (Haber Merkezi)