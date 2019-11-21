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“Diş hekimlerinin sorunları çözülmeli”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, zor şartlar altında, yoğun tempo ile çalışan, adaletsiz performans sistemi altında ezilen, işin niteliğinin önemsenmeyip niceliğinin önemsendiği bir sistemde sağlık hizmetleri sunmaya çalışan ve bu hizmeti sunarken kamudaki ilk birkaç yılından sonra meslek hastalıkları ile mücadele eden, sağlıkta dönüşümün en büyük devrimi olan ağız ve diş sağlığı hizmetinin mimarları Diş Hekimlerinin gününü kutladıklarını ifade etti.

“Diş hekimlerinin sorunları çözülmeli”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, zor şartlar altında, yoğun tempo ile çalışan, adaletsiz performans sistemi altında ezilen, işin niteliğinin önemsenmeyip niceliğinin önemsendiği bir sistemde sağlık hizmetleri sunmaya çalışan ve bu hizmeti sunarken kamudaki ilk birkaç yılından sonra meslek hastalıkları ile mücadele eden, sağlıkta dönüşümün en büyük devrimi olan ağız ve diş sağlığı hizmetinin mimarları Diş Hekimlerinin gününü kutladıklarını ifade etti.

21 Kasım 2019 Perşembe 21:32
“Diş hekimlerinin sorunları çözülmeli”

Ağız ve Diş sağlığı çalışanlarının problemleri çözülmesi gerektiğini ifade eden Saatcı, ağız diş sağlığı hizmetlerini sunan hekimlerin önemsenmemesinin üzüntü verici olduğunu söyledi. Saatcı, “21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olması münasebetiyle diş hekimleri ile birlikte, diş protez teknisyenleri, diş klinik yardımcıları, ağız ve diş sağlığı teknisyenleri, röntgen teknisyenleri diş hastanelerinde ve ADSM' lerde devlet hastanelerinin ağız ve diş sağlığı kliniklerinde görev yapan tüm çalışanlarımızın da çözüme kavuşmasını istiyoruz. Her platformda dile getirdiğimiz gibi, çalışma koşullarının ağırlığı ve artan iş yoğunluğunun getirdiği fiziki ve psikolojik yıpranma, personel istihdamını zorunlu hale getirmiş olmasına rağmen Diş hekimi, Diş Kliınisyen Yardımcısı, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri ve Diş Protez Teknikerliği/Teknisyenliği gibi ağız ve diş sağlığında hizmet veren kadrolarda yeterli istihdamın yapılmayarak çalışma standartlarının uygun olarak sağlanmaması, sorunları görmemek adına büyük bir düşüncesizliktir.”

Sağlık-Sen olarak, çalışanlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulması ve çalışanların lehine olacak ilgili düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi temennisiyle tüm Ağız ve Diş sağlığı çalışanlarının haftasını bir kez daha kutluyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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