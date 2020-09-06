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Diş hekimi Elvan Kayış, Özden Öztürk ile hayatını birleştirdi

Çorum’un tanınmış simalarından; eğitimci Ali Ekber Öztürk’ün kızı, reklam müdürü Özden Öztürk ile Ali Kayış’ın oğlu, diş hekimi Elvan Kayış, Cumartesi akşamı, Hanoğlu Konağı’nda, pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir saatlik sürede gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Güncel 06.09.2020, 18:57
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Diş hekimi Elvan Kayış, Özden Öztürk ile hayatını birleştirdi

ÇORUM HABER, Yurdagül-Ali Ekber Öztürk ve Ferhan-Ali Kayış çiftlerini kutlar, Özden ile Elvan’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

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