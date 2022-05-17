Diş Hekimi Derya Üstünel, hasta kabulüne başladı

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra memleketi Çorum’un İskilip ilçesinde özel muayenehane işleten Üstünel, daha sonra 2002 yılında İskilip Devlet Hastanesi’ne atandı.

Ardından hekimliğe Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde devam eden Üstünel, uzun süre burada görev yaptıktan sonra tekrar kendi muayenehanesini açmaya karar verdi.

Kısa süre önce kamu görevinden kendi isteğiyle istifa ederek, Yeniyol Mahallesi, No: 3/A, Kent İş Merkezi 4. katta özel muayenehanesini açan Üstünel, hasta kabulüne başladı.

Üstünel, klinikte panoramik film ve implant uygulaması da dahil olmak üzere tüm işlemlerin yapılacağını söyledi.

Kişisel ve mesleki gelişimine önem verdiğini, bu nedenle mesleğiyle ilgili çok sayıda seminer ve eğitime katıldığını belirten Üstünel, ayrıca hastaların diş tedavisiyle ilgili korkularını yenmesine yardımcı olacak NLP eğitimi de aldığını kaydetti.

Üstünel, ağız ve diş sağlığı problemi yaşayan, diş tedavisiyle ilgili korkuları olanlar, 0 364 227 80 80 numaralı telefondan randevu alabileceğini sözlerine ekledi.

Avukat Zafer Üstünel ile evli olan Derya Üstünel, üç çocuk annesidir.(Haber Merkezi)

