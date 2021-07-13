“Diş Hastanesi’nin ihalesi yapılacak”

Çorum Belediyesi tarafından hizmete açılan 32 yataklı Refakatçi Misafirhanesi için düzenlenen törende konuşan Ceylan, Çorum’a çok önemli sağlık yatırımlarının yapıldığını söyledi.

Konuşmasına, “Sağlıkta gerçekten de 20 yıl içerisinde nereden nereye geldik” diyerek başlayan Ceylan, “Asrın yatırımı olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde çok önemli aşamalar kat ettik. Allah kimsenin başına vermesin. Hastayla uğraşmak ayrı, yarım kalan tedavi için yer bulmak ayrı. Onkoloji Merkezi için bir takım cihazlar olmazsa olmazdı. Çorum ölçeğindeki başka ilde böyle bir merkez yok. 700 bin nüfusun altındaki illere Onkoloji Merkezi açılmıyordu. Binası bittiği an faaliyete başlayacak. Çünkü gerekli tüm cihazlar hastanede elimizin altında duruyor” dedi.

Söz verdikleri neyse onu yaptıklarını kaydeden Ceylan, “Diş Hastanesi’nin de sözünü vermiştik. Bunu unutmadık. Sürecin neden geciktiğini şimdi söylemek istemiyorum. Zamanı gelince açıklayacağım. Gelinen nokta itibariyle tıkanan süreci aştık. İhalesini yapıp verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Diş Hastanesi’ni de bu bölgeye yapacağız. Eğitim Araştırma Hastanemizin de bulunduğu bu bölge sağlık kampüsü olacak. Üniversitemizin 550 dönüm arazisi var. Tıp Fakültesi’nin temeli de buraya atılacak” şeklinde konuştu.

“DEVLET HASTANESİ’NİN

YER TESLİMİ BAYRAM SONU”

Devlet Hastanesi’nin yıkım ihalesinin 30 Haziran’da yapıldığını dile getiren Milletvekili Ceylan, “Bayram sonrasında yer teslimi yapılacak. A ve B bloklar ile eski doğumevi binası yıkılacak. Poliklinikler ise eski 112 binasında hizmet vermeye devam edecek. Yıkılan yerde 15 bin metrekare kapalı alanda 4 katlı poliklinik binası yapıp devlet hastanesi olarak faaliyete geçireceğiz” ifadelerini kullandı. (Taner ŞİMŞEK)

