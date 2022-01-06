Diş Hastanesi Bangladeş’te su kuyusu açtı

Vuslat Derneği, ‘İyilik Bulaşıcıdır’ düsturuyla Bangladeş’te Çorum Diş Hastanesi adına su kuyusu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

Konya ilişkin yapılan açıklamada, “Diş hastanesi çalışanları olarak su hayatın temeli ve en hayati ihtiyaçlarımızdan birisidir. diyerek Susuzlukla mücadele veren kardeşlerimiz için Orta Asya ülkesi Bangladeş’te, günlük 500 kişinin su ihtiyacını karşılayacak, bir su kuyusu açtık. İyilik bulaşıcıdır dedik ve farkındalık yaratmak istedik” ifadeleri kullanıldı.(Yusuf ÇINAR)

