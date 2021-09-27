“Dış güçlerle birlikte kaos çıkartmak isteyenler var”

Çoruminia’nın açılış töreninde CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı’na seçilen Çorumlu Cemal Emir’in yaptığı konuşmada kullandığı ifadelere sert bir şekilde tepki gösteren Ceylan, “AK Partililerin kökünü kazıyacağını söyleyen bu siyasetçinin Çorumlu olmasına üzülüyorum. Bir daha hangi yüzle Çorum’a geleceksin. Sen kimin kökünü kazıyorsun? Bu ne hırs, bu ne ihtiras? Yazıklar olsun diyorum, başka da bir şey demiyorum” ifadelerini kullandı.

15 seçimdir bu milletin gereğini sandıkta yaptığı, 16’ncı seçimde de yine gereğinin yapılacağını kaydeden Ceylan, “Bizim derdimiz, daha yaşanabilir bir Çorum. Bizim derdimiz onkoloji merkezinin bu kente kazandırılması. Bizim derdimiz tarımsal sulamada bir numara olmak. Biz bunlar için çaba gösterirken, içimizdeki İrlandalılar bu vatanı kaosa sürüklemek için dış güçlerle birlikte hareket ediyor. Buradaki büyük fotoğrafı milletimiz dikkatli bir şekilde görmeli” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

