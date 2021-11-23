“Diplomasız mimarların takipçisiyiz”

Çorum Mimarlar Odası Başkanı Levent Çöphüseyinoğlu, diplomasız mimari proje çizenleri, Belediye ile birlikte yakın takibe alacaklarını belirterek, buna ilişkin ağır cezai yaptırımların söz konusu olduğunu bildirdi.

Çalışma arkadaşları ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Çöphüseyinoğlu, Oda Genel Kurul Toplantısı’nın 5 Aralık Pazar günü Mimarlar Odası’nda yapılacağını da bildirdi.

(Yusuf ÇINAR)

