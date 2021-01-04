Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü, ‘hatırlamıyorum’ dedi

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Polat H, ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat H,, eşini elleriyle boğdu. Olaydan sonra polisi arayan Polat H,, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Aslıhan Dal’ı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polat H. ise polise teslim oldu.

Gözaltına alınan şüpheli Polat H.’ın sorgusunda, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyleyerek “13 yıllık dini nikâhla evliyiz. Daha önce de tartışmamız oldu. Olayın yaşandığı gece alkollüydüm. Çocuklar yan odada oyun oynuyordu. Yine eski mevzulardan başlayan aramızda tekrar tartışma çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir baktım ki eşim hareketsiz yatıyor. Çok pişmanım, neden böyle oldu anlamadım” dediği belirtildi.

Öte yandan inşatlarda çalıştığı ve hakkında pek çok suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenilen Polat H., tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay günü evde olan çiftin 3 çocuğu, aile yakınlarına teslim edilirken, yaşamını kaybeden Aslıhan Dal da, bugün kent merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.