Dini bilgiler yarışması

Camilerde eğitim gören yaz kuran kursu öğrencileri arasında düzenlenen “Dini Bilgiler İl Geneli Yarışması” sonucunda kız öğrenciler arasında; Çorum Merkez Kevser Cami Öğrencisi Merve Kara birinci, Alaca-Dr. Adnan Yağmur Kur’an Kursu Öğrencisi Sümeyye Şıkbudak ikinci, Osmancık-Gürleyik Cami Kur’an Kursu Öğrencisi Elif Çankaya üçüncü olurken, Camilerde eğitim gören yaz kuran kursu öğrencileri arasında düzenlenen “Dini Bilgiler İl Geneli Yarışması” erkek öğrenciler arasında ise; Alaca-Şahmerdan Cami Yaz Kur’an Kursu Öğrencisi Rasul Taha Yıldırım birinci, Sungurlu-Yörüklü Köyü Cami Yaz Kur’an Kursu Öğrencisi Emrah Bağıröz ikinci, Bayat-Derekutuğun Köyü Cami Yaz Kur’an Kursu Öğrencisi Burak Bora Balcı üçüncü oldu.
(Bülent USLU)