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Dini bilgiler yarışması

Çorum’da Yaz Kur’an kursları erkek öğrenciler arasında “Dini Bilgiler İl Geneli Yarışması” yapıldı. Müftülük kütüphanesinde yapılan yarışmaya İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, İl Vaizi Kemal Demirden, Eğitim Uzmanı Rahmi Güccan, Kur’an Kursu öğreticileri ve yarışmaya katılan cami yaz Kur’an kursu öğrencileri katıldı.

Dini bilgiler yarışması

Çorum’da Yaz Kur’an kursları erkek öğrenciler arasında “Dini Bilgiler İl Geneli Yarışması” yapıldı. Müftülük kütüphanesinde yapılan yarışmaya İl Müftü Yardımcısı Yıldız Üveyik, İl Vaizi Kemal Demirden, Eğitim Uzmanı Rahmi Güccan, Kur’an Kursu öğreticileri ve yarışmaya katılan cami yaz Kur’an kursu öğrencileri katıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 00:48
Dini bilgiler yarışması

Camilerde eğitim gören yaz kuran kursu öğrencileri arasında düzenlenen “Dini Bilgiler İl Geneli Yarışması” sonucunda kız öğrenciler arasında; Çorum Merkez Kevser Cami Öğrencisi Merve Kara birinci, Alaca-Dr. Adnan Yağmur Kur’an Kursu Öğrencisi Sümeyye Şıkbudak ikinci, Osmancık-Gürleyik Cami Kur’an Kursu Öğrencisi Elif Çankaya üçüncü olurken, Camilerde eğitim gören yaz kuran kursu öğrencileri arasında düzenlenen “Dini Bilgiler İl Geneli Yarışması” erkek öğrenciler arasında ise; Alaca-Şahmerdan Cami Yaz Kur’an Kursu Öğrencisi Rasul Taha Yıldırım birinci, Sungurlu-Yörüklü Köyü Cami Yaz Kur’an Kursu Öğrencisi Emrah Bağıröz ikinci, Bayat-Derekutuğun Köyü Cami Yaz Kur’an Kursu Öğrencisi Burak Bora Balcı üçüncü oldu.

(Bülent USLU)

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