Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak’tan müftülüğe ziyaret

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Muharrem Biçer başta olmak üzere İl Müftü Yardımcıları Abdullah Pamuklu, Adem Aygül, Adnan Bıyık, Ortaköy İlçe Müftüsü Muammer Şahin, Alaca İlçe Müftüsü Fatih Kaya, Laçin İlçe Müftüsü Yusuf İncegeliş, Şube Müdürleri Servet Türkoğlu ve Abdülmuttalip Tatlılıoğlu ile Şefler Kadir Yelken ve Erdal Bulut'ta hazır bulundu.

İl Müftümüz Muharrem Biçer, müftülük hizmetleri hakkında Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak'a brifing verdi. Öte yandan Bünyamin Albayrak, Çorum’da yeni hizmete açılan Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Haber Merkezi)