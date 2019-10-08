Din görevlilerine vefa yemeği

Vefa gecesine İl Müftüsü Muharrem Biçer'in yanı sıra İl Müftü Yardımcıları Abdullah Pamuklu, Adem Aygül ve Adnan Zeki Bıyık, Emekli Müftüler, Şube Müdürleri, Müftülük personeli ve bu yıl emekliye ayrılan din görevlileri katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, emekliye ayrılan din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını da tebrik ederek bugüne kadar yapmış oldukları ve din hizmetine vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık da verdiği mini konser ile takdir topladı. Yemekte İl Müftüsü Biçer ve Müftü Yardımcıları emekliye ayrılan din görevlilerine plaket ve şükran belgesi takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)