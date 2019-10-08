Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101859
ALTIN
282.237
DOLAR
5.8241
STERLİN
7.1210
EURO
6.3793

Din görevlilerine vefa yemeği

Çorum’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bu yıl emekliye ayrılan Din Görevlileri için vefa gecesi yemeği düzenlendi.

Din görevlilerine vefa yemeği

Çorum’da Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bu yıl emekliye ayrılan Din Görevlileri için vefa gecesi yemeği düzenlendi.

08 Ekim 2019 Salı 23:03
Din görevlilerine vefa yemeği

Vefa gecesine İl Müftüsü Muharrem Biçer'in yanı sıra İl Müftü Yardımcıları Abdullah Pamuklu, Adem Aygül ve Adnan Zeki Bıyık, Emekli Müftüler, Şube Müdürleri, Müftülük personeli ve bu yıl emekliye ayrılan din görevlileri katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer, emekliye ayrılan din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını da tebrik ederek bugüne kadar yapmış oldukları ve din hizmetine vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık da verdiği mini konser ile takdir topladı. Yemekte İl Müftüsü Biçer ve Müftü Yardımcıları emekliye ayrılan din görevlilerine plaket ve şükran belgesi takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
ONKOSAV’dan Çiftçi ve Sobacı’ya ziyaret
ONKOSAV’dan Çiftçi ve Sobacı’ya ziyaret
Eczacı Odası’ndan Vali Çiftçi’ye ziyaret
Eczacı Odası’ndan Vali Çiftçi’ye ziyaret
“Seramik sektörü ABD pazarına hazırlanıyor”
“Seramik sektörü ABD pazarına hazırlanıyor”
Numan Kurtulmuş'un Çorum programı netleşti
Numan Kurtulmuş'un Çorum programı netleşti
Albayrak Caddesi’nde yağmur suyu çalışması
Albayrak Caddesi’nde yağmur suyu çalışması
Stratejik plan kabul edildi
Stratejik plan kabul edildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim