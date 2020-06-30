Din görevlilerine “vefa” teşekkürü

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grupları”na gönüllü olarak katılan din görevlilerine başarı belgeleri dağıtıldı.

Koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasıyla beraber “Vefa Sosyal Destek Grupları” oluşturulduğu ve bu kapsamda ilimizde Valilik koordinesinde kurulan gruba din görevlilerin de destek verdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Vali Mustafa Çiftçi’nin din görevlilerine başarı belgesi yolladığı kaydedilirken, “Vefa Sosyal Destek Grubu”nda görev yapan din görevlilerine başarı belgeleri Müftülük’te düzenlenen törenle dağıtıldı.

Başarı belgesine layık görülen din görevlilerine belgeleri İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından takdim edildi. Müftü Biçer törende yaptığı konuşmada din görevlilerine gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti.

Müftü Biçer, “Milli mücadele yıllarında olduğu gibi vatandaşlarımıza özveriyle hizmet götüren Kovid-19 mücadele sürecinde de aktif şekilde yer alan siz değerli din görevlilerimize vatandaşlarımız ve teşkilatımız adına teşekkür ediyor, çalışmalarınızın artarak devam etmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)