“Din görevlileri dayanışma çağrısına her ay katkı yapacak”

Tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini anlatan Yıldız, Valilik, kaymakamlıklar, belediye ve sağlık çalışanlarıyla, jandarma ve emniyet mensupları, diğer kurum ve kuruluşlarla, din görevlileri ve muhtarların bu zor süreçte vatandaşlarımıza üstün bir gayretle hizmet ettiğini anlatan Yıldız, özellikle sağlık çalışanlarının fedakârlığının takdire şayan olduğunu dile getirdi. Din görevlisi hocaların 65 Yaş Vefa Sosyal Destek Grubu hizmetlerinde fiilen görev alarak, iyilik elçileri olduklarını anlatan Yıldız, ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın talimatıyla il ve ilçe müftülerinin koordinesinde tüm din görevlilerimiz de görev yaptıkları camilerin mahallinde yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve yardıma muhtaç ailelerle gece gündüz demeden irtibat kuraraklarını, birçok ihtiyaçlarına bizzat yardımcı olunduğunu, yardımcı olunamayanların ise ilgili makamlara yönlendirildiğini dile getirdi.

Vatandaşların asli ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü fedakârlığı gösteren din görevlilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ dayanışma çağrısına da gönülden destek verdiklerini kaydeden Yıldız, Büyük Memur-Sen ailesi olarak ilk etapta 2.000.000 TL (iki milyon) bağışta bulunduklarını, din görevlilerinin Nisan ayı itibariyle süreç sona erinceye kadar her ay kendi maaşlarından da bağışta bulunacaklarını ifade etti. Yıldız, “Kendilerine bulaşma riskine rağmen, vatandaşa hizmeti ön plana alarak, hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen din görevlilerimizin, diyanetimizin aleyhine birtakım çevrelerce basın yayın yoluyla, sosyal medya aracılığıyla küstahça yorumlar yapan, toplumu ayrıştırıcı paylaşımlarda bulunan, Rabbini ve haddini bilmeyen bazı insan müsveddeleri, bütün dünyanın virüsle mücadele ettiği şu zorlu dönemde: ‘150 bin imam bir doktor etmez’ deseler de her zaman en başta doktorlarımızı alkışlayan din görevlileri olmuştur.

15 Temmuzda selalarla hainleri bozguna uğratan yine din görevlileri olmuştur. Mihrapta en önde yer aldığı gibi korona virüsle mücadelede de bütün riskleri göze alarak yine en önde yer almıştır.

Peki bizim gözbebeğimiz ve baş tacımız olan din görevlilerimize kimler dil uzatıyor? Umrecilerimizi, virüsün sebebi gibi kimler lanse ediyor? Hangi yaratıklar bundan rahatsız olur?

Elbette ki bu sualin cevabı, bu aziz milletin içinde coronavirüsten daha tehlikeli olarak bulunan ve milletimizin dini ve milli değerleriyle doku uyuşmazlığı yaşayan geni ve kanı bozuk, cibilliyetsiz -sünnetsiz olan insan müsveddeleri olacaktır.

Bugün de yine ayetleri alaya alanlar gibi camilerden yükselen dualara Amin diyecek yerde alkış tutunlar da aynı insanlardır.

Din görevlilerimiz her verilen görevi seve seve yerine getirmiştir ve getirmeye de devam edecektir.

Bizler bu çevreleri yüce Rabbimize havale ediyor, milletimizin takdirine arz ediyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)