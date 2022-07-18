Din görevlileri arası ezan, hutbe ve hadis yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında din görevlileri arasında düzenlenen “Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu ve Hadis-i Şerif Ezberleme” yarışmalarının Müftülükçe il elemeleri yapıldı.

Bu kapsamda İl Müftülüğü ve Muradı Rabi Ulucami’de yapılan yarışmalarda din görevlileri kıyasıya mücadele ederken Müftü Muharrem Biçer’in başkanlığında toplanan komisyonun değerlendirmeleri sonucunda il birincileri de belli oldu.

İlimiz genelinden “Ezanı Güzel Okuma” kategorisinde; Turgut Özal İş Merkezi Mescidi Vekil İmam Hatibi Musa Ungever; “Etkili Hutbe Sunumu” dalında Bahçelievler Camii İmam Hatibi Abdullah Yalçın ve “Hadis-i Şerif Ezberleme” kategorisinde ise Orhan Gazi Camii İmam Hatibi Osman Kılcı birinci oldu.

Dereceye giren görevlilere Müftülük tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

