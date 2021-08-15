Dilendiriliyorlar iddiası

ÇORUM’da son günlerde trafik ışıklarında dilencilik yapan çocuklar dikkat çekiyor.

Araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen çocuklar, aracın arasına girerek dileniyor. Hayatlarını tehlikeye atarak araçların içindeki kişilerden para isteyen çocuklar, bazı duyarlı vatandaşlar tarafından böyle fotoğraflandı. Elimize ulaşan fotoğrafta çocukların aracın yanına giderek dilendiği görülürken, yine elimize ulaşan görüntülerde ise çocukları dilendiren kişilerinde olduğu görülüyor. Vatandaşlar Bahabey , İpek Taksi ve Tuzcular kavşağında dilencilik olaylarının arttığına dikkat çekiyorlar.(Yusuf ÇINAR)