Dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı
Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 1512 lira bulundu.
Güncel 23.04.2022, 01:16
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi'nde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.K, zabıta amirliğine götürüldü.
H.K'nin üzerinde kağıt ve madeni para olarak 1512 lira bulundu.
Engelli aylığı aldığı tespit edilen ve 227 lira idari para cezası kesilen H.K'nin üzerindeki paraya el konuldu.
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