Dilencilerin üzerinden çıkan ses sistemi, görevlileri şaşırttı

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Dilencilik yaparken yakalanan Hüseyin A. ile Durmuş K.'nın üzerlerinden 500 lira ve çeyrek altın ile mikrofonlu ses düzeneği çıktı.

Zabıta görevlilerinin ses sistemini ne için kullandıklarını sorduğu Hüseyin A., "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi. Konya'dan Çorum'a geldikleri belirlenen dilenciler, Kabahatler Kanunu'na göre 153'er TL idari para cezası kesilerek il sınırına bırakıldı. (Yusuf ÇINAR)