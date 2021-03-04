Dilencilerin taktiği zabıtaları şaşkına çevirdi

ÇORUM'da, zabıta ekipleri, yakaladıkları dilencilerin elindeki ekmeğin arasında topladığı paraları buldu. Dilencilerin bu taktiği zabıtaları şaşkına çevirdi.

Çorum'da vatandaşların şikayeti üzerine dilenci operasyonu gerçekleştiren zabıta ekipleri şehir merkezinde çoğu çocuk çok kişiyi yakalayıp Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.



Bazı dilencilerin topladığı bozuk paraları zabıtalara kaptırmamak için yanlarında taşıdıkları ekmeğin içini boşaltıp gizlemesi dikkat çekti. Ancak dilencinin uyanıklığı zabıta görevlilerinin dikkatinden kaçmadı. Ekmeğin içinden çok sayıda bozuk para çıktı.



Haklarında yasal işlem yapılan her dilenci cezaları yazıldıktan sonra şehir dışına çıkarıldı.

Zabıta Müdürü Burhan Şahin yaptığı açıklamada “Çok sayıda dilenci yakaladık ve yakalanan dilenciler topladıkları paraları ekmeğin arasına sakladıklarını tespit ettik.” dedi.