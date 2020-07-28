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Dilencilerin para zulası zabıtaları şaşırttı

Çorum’da yaklaşan Kurban Bayram öncesinde zabıta ekipleri dilencilere yönelik tebdirlerini sıklaştırdı.

Güncel 28.07.2020, 18:50
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Ekiplerce toplanan dilenciler arasındaki bir kişinin, 6 yaşındaki torununun pijamasının lastik kısmına dilendiği paraları sakladığı ortaya çıktı. Bir başka dilencinin ise telefon kılıfından yüklü miktarda para bulundu.

Kentte, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde özellikle şehrin işlek caddelerinde göze çarpan dilenciler, vatandaşlardan para toplayabilmek için her fırsatı değerlendiriyor. Cadde ve kaldırımlarda yer alan dilenciler, bayram alışverişi yapanlardan, yanlarında taşıdıkları küçük çocukları da kullanarak dilencilik yapıyor. Sayıları artan dilencilere karşı zabıta ekiplerince yürütülen çalışmalarda çok sayıda dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada üst aramasından geçirilen dilencilerin topladıkları paraları vermemek için ilginç yöntemler seçtikleri ortaya çıktı. M.Y., isimli bir dilenci, topladığı paraları yanında gezdirdiği 6 yaşındaki torununun giydiği pijamasının lastik kısmına kağıt paraları sakladığı, bir başka dilencinin ise yine topladığı paraları telefon kılıfına gizlediği tespit edildi. Dilencilere, 'kabahatler kanunu' kapsamında para cezası uygulandı.

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