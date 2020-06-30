Dilenciler, Ulucami civarını mesken tuttu
Çorum’da çoğunluğu kent dışından geldiği belirlenen dilenciler, halkı ve esnafı huzursuz ediyor. Vatandaşlar, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istiyor.
Güncel 30.06.2020, 11:57
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Çorum’da son dönemde çocuklarıyla birlikte dilenenlerin sayısında yaşanan artış dikkat çekiyor.
Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Osmancık Caddesi, Albayrak Caddesi gibi şehrin işlek yerlerinde cami önlerinde, sokak başlarında veya esnafı gezerek duygu sömürüsü yapıp para isteyen dilencilerin sayısında artış yaşandı.
İl dışından gelerek Çorum’da dilencilik yapanların durumlarının kendilerini derinden etkilediğine dikkat çeken vatandaş ve esnaf, havaların ısınmasıyla birlikte dilencilerin sayısında da yaşanan artıştan kaygı duyduklarını söyledi.
(Haber Merkezi)
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