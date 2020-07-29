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Dilenci kadın, topladığı paraları bebeğinin şapkasına saklamış

ÇORUM'da zabıtanın, dilencilere yönelik yaptığı denetimlerde, bir kadın dilenci yakalandı. Yakalanan kadın dilencinin, topladığı paraları, kucağında taşıdığı bebeğin şapkasına sakladığı ortaya çıktı.

Güncel 29.07.2020, 11:48
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Kentteki ana caddelerde, vatandaşların duygularını suistimal ederek para toplayan dilencilere yönelik, zabıta ekiplerinin denetimleri sürüyor. Yapılan denetimlerde, S.M. adlı kadın, kucağındaki bebeği ile dilenirken yakalandı. Ekipler tarafından zabıta merkezine götürülüp, üzerinde arama yapılan kadın da herhangi bir bulguya rastlanmadı. Zabıta ekipleri şüpheli kadının kucağındaki bebeğin şapkasında şişkinlik olduğunu fark etti. Yapılan ikinci aramada; kadın dilencinin topladığı paraları, kucağındaki bebeğin şapkasına sakladığı tespit edildi. Ekipler, bebek şapkasına gizlenmiş halde bulunan 420 TL’ye el koydu. Bebeğiyle dilenirken yakalan kadına da, kabahatler kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

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