Dilara Şüheda Mert, TDP İl Kadın Kolları Başkanı 

Görevini kabul eden Dilara Şüheda Mert, kendisini bu göreve layık gören TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile TDP Çorum İl Başkanı Engin Erenler’e teşekkür ederek, “Partimizin başarısı için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

TDP İl Başkanı Erenler ise İl Kadın Kolları Başkanlığına getirilen Mert’e görevinde başarılar diledi.

(Aliye ÖNCEL)

