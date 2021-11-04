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Dilara Şüheda Mert, TDP İl Kadın Kolları Başkanı
Çorum’da teşkilatlanma çalışmalarını hızla sürdüren Türkiye Değişim Partisi (TDP)’de İl Kadın Kolları Başkanı da belli oldu. Başkanlığa Dilara Şüheda Mert atandı.
Güncel 04.11.2021, 19:02
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Görevini kabul eden Dilara Şüheda Mert, kendisini bu göreve layık gören TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile TDP Çorum İl Başkanı Engin Erenler’e teşekkür ederek, “Partimizin başarısı için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.
TDP İl Başkanı Erenler ise İl Kadın Kolları Başkanlığına getirilen Mert’e görevinde başarılar diledi.
(Aliye ÖNCEL)
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