“Dikiz aynasında harcayacak vaktimiz yok”

Belediye Başkanı Aşgın, bu yıl 36.’sı düzenlenecek olan Hitit Fuar ve Festivali hakkında düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine belediye hakkında düzenlenen Sayıştay raporu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sayıştay raporlarıyla ilgili isim vermeden CHP Belediye Meclis üyelerinin yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Başkan Aşgın, “Dedikoduyla harcayacak vaktimiz yok, dikiz aynasına bakarak mesafe alamayız. Bizim çok çalışmamız lazım biz ileriye bakıyoruz” şeklinde konuştu.

“Eğer bu şehri seviyorlarsa ve sevmekte de samimiler ise bizim önümüzü açsınlar. Zaten devletin resmi kurumları ortada, gerekeni mutlaka onlar yapacaktır” ifadelerini dile getiren Başkan Aşgın, bu şehrin fitne, dedikodu, onu şunu dedi, bu bunu dediyle harcayarak bir dakikasının bile olmadığını vurguladı.

“TAKOZ OLANLARI BASAR GEÇERİZ”

Çorum’un güçlü bir şekilde 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyeceğini anlatan Belediye Başkanı Aşgın, “Önümüze takoz olanlar varsa basar geçeriz. Onlar kenarı çekilip kendi pisliklerinde dedikodularına devam etsinler. Onlar hiç olmadık şeylerin peşinde koşsunlar, dursunlar biz bu şehre hizmet noktasında yarış atı gibi koşmaya devam edeceğiz. Biz onlara değil, Çorum’un vizyonuna, marka şehrine ve geleceğine bakıyoruz” açıklamasında bulundu.

“SAMİMİYETİ GÖSTER BİZİ MEŞGUL ETME”

Söz konusu kişilerin sayısının da 3-5 civarında olduğunu ve onların da gözünün sürekli dikiz aynasında olduğunu ileri süren Aşgın, “Eğer raporda, bu raporda samimiysen gereğini yap. Samimiyetini göster, bizi meşgul etme. Bizim şehrimizin gündemini basit dedikodu, aldığımız duyumlarla falan meşgul etmeye ve barış ve sevgi iklimini zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. Ben Halil İbrahim Aşgın olarak da buna asla müsaade etmeyeceğim. Sadece şunu diyeceğim; kenara çekil kardeşim. Çekilmezsen üzerine basar geçeriz. Çünkü bizim yapacak çok işimiz var. Sizinle uğraşacak vaktimiz yok” diye konuştu.

“BİZE YUMRUKLA GELEN YUMRUKLA KARŞILIK GÖRÜR”

“Eğer bu sözleri şahsi ve siyasi ikbaliniz için değil de bu şehrin faydasına olduğu iddiasındaysanız gelin oturup konuşalım” çağrısında bulunan Belediye Başkanı Aşgın, “Siyasi rant peşinde, şovmenlik peşinde, desinlerin peşindeyseniz bu şehrimize ihanettir. Bu şehrin kültür, sanat, edebiyat, ekonomi sporda alacağız en yükseğe kaldıracağız. Bu konuda elimiz açıktır. Bize yumrukla gelirsen yumrukla karşılık görürsün” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)