Dikiciler Arastası’nın ihalesi 22 Ocak’ta

Çorum’daki tüm tarihi yapıların korunması ve tarihi dokunun ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Dikiciler Arastası ve cephe sağlıklaştırması gibi önemli ve güzel projeyi de inşallah hep beraber hayata geçirmiş olacağız. Bu tarihi arastamız inşallah yerli ve yabancı turistlerin de çokça ilgi göstereceği bir mekan olacak” dedi. (Haber Merkezi)