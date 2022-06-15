Dikiciler Arastası’ndaki 23 işyerinden 9’unu kiraladılar

Üçtutlar Mahallesi, Eskiciler Sokak Dikiciler Arastası’ndaki 23 işyerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulüyle 3 yıl müddetle kiraya verilmesi için Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ihale yapıldı.

Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda yapılan ihalede 23 işyerinden 9’u kiralandı. Buna göre işyerlerini Mehmet Bölükbaş, Sibel Mert, Gönül Koçak, İsmail Aksoy, Recep Serbes (2), Mehmet Karslı, Yasin Çetin ve Hacı Demirhan işyerlerini kiralamış oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

