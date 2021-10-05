Dikiciler Arastası’nda taş zemin gün yüzüne çıktı

Çorum Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yapılan Dikiciler Arastası’nda devam eden çalışmalar sırasında taş döşemelerin zarar görmemesi ve orijinalliği bozulmaması için dolgu yapılmıştı. Restore çalışmasının büyük ölçüde tamamlanması üzerine, yapılan dolgular temizlenerek taş döşemeler yeniden gün yüzüne çıktı.

Arastanın tarihine uygun çalışmalar yapıldığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Dikiciler arastasında sona doğru yaklaştık. Duvar imalatlarını tamamlarken, bütün dükkânların kapı ve pencerelerinin tarihe uygun şekilde montaj işlemlerini gerçekleştirdik. Tarihi Dikiciler Arastasının karakteristik özelliğini taşıyan taş döşemeleri imalat sırasında dolgu malzemeleri ile kapatmıştık. Çalışmalarda sona yaklaştığımız Dikiciler Arastasında, temizlik çalışmasına geçerek, serdiğimiz dolgu malzemeleri kaldırarak taş döşemeleri gün yüzüne çıkardık. Aslına uygun ve orijinalliğini bozmadan yaptığımız restore çalışmamız kısa süre tamamlayarak esnafımız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

