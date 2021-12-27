Dikiciler Arastası’nda sona gelindi
Çorum’daki Dikiciler Arastası’nda başlatılan restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı. Dünyanın en dar arastası olarak bilinen Dikiciler Arastası, tarihi görünümüyle gün yüzüne çıktı.
Çorum Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yapılan dikiciler arastasının yüzde 95’lik kısmı tamamlandı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dikiciler arastasında başlatılan restorasyon çalışmasını teknik heyetle birlikte inceledi. Başkan Aşgın, yapılan işler hakkında yüklenici firma yetkileri ile Etüd ve Proje Müdürü Said Toraman’dan bilgi aldı.
Dikiciler Arastası’nın taş zemini, duvarı, dükkânların kapı ve pencereleri tarihi dokusunu yansıtacak şekilde restore edildi. 29 adet dükkanın bulundu dikiciler arastası yeniden şehrin kültür ve turizmine kazandırılacak. Aslına uygun ve orijinalliğini bozmadan yapılan restore çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.
(Haber Merkezi)
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